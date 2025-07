Nederland zal me jeuken

Vlaanderen van ons. Blonde vrouw, blond kindje in haar armen. Wat je verwacht van het Vlaams Blok dat nu Vlaams Belang heet.

Geen idee of Wilders het overneemt omdat het Vlaamse Belang een broederpartij is. Het is wel een partij, in tegenstelling tot zijn eenmansbedrijf. Enfin, blonde vrouw met kindje.

Ik had zelf nog niet er aan gedacht de herkomst van die foto uit te zoeken. Zelden zo gelachen de afgelopen tijd als toen ik zag dat het bij een middeltje tegen dauwworm hoort.

Maar ja, de achterban van VB en PVV wordt van hogerhand als niet slim genoeg beoordeeld om hier achter te komen.

Tja…zo creatief is de pvv‼️‼️

‘Juckt mich nicht!’ pic.twitter.com/GkDg0J4rF7 — Anneke Dulfer 💚❤️➡️ 🟥 (@Dulfera) July 21, 2025

– Uitgelichte afbeelding: Door jaro.p – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1644233