Folksong du jour: Mondnacht

Mondnacht is van de hand van Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857). Het geldt als één van de absolute hoogtepunten van de Duitse Romantische dichtkunst.

Von Eichendorff was een diepgelovige katholieke christen die in 1844 ontslag nam als Pruisisch ambtenaar (of gedwongen werd met pensioen te gaan) omdat hij weigerde zich neer te leggen bij de godsdienstpolitiek van de Pruisische staat.

Directe aanleiding tot zijn ontslag was het conflict rond gemengde huwelijken (tussen katholieken en protestanten). De Pruisische staat eiste dat kinderen uit zo’n huwelijk automatisch de religie van de vader (in de praktijk meestal protestantisme) over zouden nemen. De Kerk kon zich daar uiteraard niet in vinden en eiste dat de kinderen katholiek zouden worden opgevoed. In 1837 was de Pruisische staat het geouwehoer spuugzat. Omdat Pruisen traditioneel niet aan halve maatregelen deed liet men de aartsbisschop van Keulen oppakken en opsluiten. Eichendorff trok zijn conclusies en ging met vervroegd pensioen.

Mondnacht is op muziek gezet door o.a. Robert Schumann. Ook de uitvoering van de Duitse neofolkband Hekate is bijzonder fraai.

Es war, als hätt’ der Himmel,

Die Erde still geküßt,

Daß sie im Blütenschimmer

Von ihm nur träumen müßt’.

Die Luft ging durch die Felder,

Die Ähren wogten sacht,

Es rauschten leis die Wälder,

So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte

Weit ihre Flügel aus,

Flog durch die stillen Lande,

Als flöge sie nach Haus.

Uitgelichte afbeelding: Av E. Eichens – Bassenge, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18174941