Mogelijk verkiezingsfraude in Zweden

Het Zweedse OM is een vooronderzoek gestart naar verkiezingsfraude tijdens de parlementsverkiezingen van 13 september 2026. Het onderzoek is gericht op ‘onregelmatigheden’ die plaats zouden hebben gevonden in de stad Borlänge in Dalarna.

De 30-jarige Somalische migrant Mohamed Abdukarir Ali behaalde 648 stemmen en won onverwacht een zetel in het Zweedse parlement voor de Linkse Partij (vergelijkbaar met de SP). Somalische netwerken worden ervan verdacht leden van de Somalische gemeenschap geld te hebben gegeven om op Ali te stemmen. Ook zouden er stembiljetten zijn uitgedeeld waar de naam Mohamed Abdukarir Ali al was ingevuld.

Ali kreeg pas dit jaar het Zweedse staatsburgerschap. Hoe hij op de lijst terecht is gekomen, is onduidelijk. Hij zegt van niks te weten en ontkent alle betrokkenheid.

Centrumlinks won de parlementsverkiezingen nipt. Als de beschuldigingen op waarheid blijken te berusten, moet er in Dalarna opnieuw gestemd worden. Dat zou er toe kunnen leiden dat centrumlinks de nipte meerderheid in het parlement kwijtraakt. In Dalarna behaalde het centrumlinkse blok zes zetels en het rechtse blok vijf. Of dat tot nieuwe politieke verhoudingen in het parlement zou leiden, is overigens hoogst onzeker. Om de meerderheid in het parlement kwijt te raken zou het linkse blok twee zetels moeten verliezen, wat nogal veel lijkt.

Bron: Reuters

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