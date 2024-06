Nederlaag voor radicaal-links bij verkiezingen Congres

Goed nieuws uit New York waar de radicaal-linkse Jamaal Bowman zijn herverkiezing voor het 16e Congresdistrict van New York verloren heeft. De kiezers waren Bowman’s quasi-radicale kretologie spuugzat en kozen voor de pro-Israëlische centrist George Latimer.

Bowman werd gesteund door Bernie Sanders en AOC, maar dat mocht niet baten. Het leverde wel een aantal hilarische taferelen op:

Are you telling me this doesn’t work??? pic.twitter.com/wb2PPxRUZa



Bowman raakte de Joodse stem kwijt door zijn steun aan de Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) beweging en zijn slappe reactie op de pogrom van Hamas van 7 oktober vorig jaar. Zo ontkende hij dat Hamas tijdens en na de pogrom Joodse vrouwen had verkracht en stemde hij voor een motie geen geld meer te steken in de Iron Dome, het UIsraëlische raketafweersysteem. Zijn opstelling leidde ertoe dat de invloedrijke American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), een rechtse pro-Israëlische lobbyclub, zich tegen hem keerde en miljoenen stak in de campagne van zijn opponent.

Linkse accounts op Twitter/X wijten Bowman’s nederlaag aan de steun van de AIPAC. Die steun heeft Bowman’s kansen natuurlijk niet vergroot, maar de Daily Kos wijst er op dat er echt nog wel wat andere dingen meespeelden.

Niet alleen koos Bowman de verkeerde kant in het Israëlisch-Palestijnse conflict, hij bleek ook nog eens een uitermate beroerde politicus te zijn die zich niet bekommerde om de wensen van zijn eigen achterban. Bovendien koos hij voor de verkeerde bondgenoten. In plaats van te werken aan een basisorganisatie van en mét bewoners van zijn kiesdistrict, koos Bowman voor de “loony left” (geschift links), een “links” dat zich recentelijk vooral manifesteerde bij anti-Joodse acties in de VS. Het punt is dat die groep veel lawaai maakt, maar electoraal helemaal niks voorstelt. Dat bleek nog eens toen Bowman, AOC en Sanders afgelopen zaterdag nog geen 300 mensen op de been wisten te krijgen bij een verkiezingsmanifestatie.

Bovendien is het een groep voor wie je nooit zuiver genoeg bent op de politieke graat. Dat leidde ertoe dat Bowman, AOC en de rest van de “squad” er zelfs van beschuldigd werden medeverantwoordelijk te zijn voor de vermeende genocide in Gaza. Niet zo slim, Jamaal.

Inmiddels is het duidelijk dat het radicaal-linkse offensief binnen de Democratische Partij op een sof is uitgelopen: de ene radicaal-linkse Democraat na de andere delft bij verkiezingen het onderspit.

No other way to say it… the DSA got *throttled* last night, losing 5 key seats they threw everything at

❌ Jamaal Bowman (NY16)

❌ Eon Huntley (NY-AD56)

❌ Juan Soto (NY-AD82)

❌ Tim Hernandez (CO-HD04)

❌ Elisabeth Epps (CO-HD06)

This is a movement in decline

— Brent Peabody 🇺🇸 (@brent_peabody) June 26, 2024