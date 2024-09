Nederfascisme paart gevaar aan kneuterigheid

De plaatsvervangster in die nieuwe partij van Brullend Niks, nu de stemmenmagneet Omtzigt overspannen thuis zit, zingt hakkelend en stotterend de lof van Schoof en Faber. Volgens Van Vroonhoven staat het hele kabinet achter de asielnoodcrisiswet. Als haar gevraagd wordt waar die crisis uit blijkt begint zij over studenten- en arbeidsmigratie. Het klotst tegen de muren of zoiets. Het is niet om aan te zien, en als er ooit nog verkiezingen mogen komen van Führer Wilders zal de Grote Omtzigtshow de rekening gepresenteerd krijgen.

Want dit regime moge gevaarlijk zijn, in dit geval voor vluchtelingen maar ce n’est qu’un début, het moet toch ook kneuterig zijn. En een portie gestotterde leugens inhouden. Geen Triumph des Willens hier. Merk op dat Ouwehand, Dijk en Bikker hier meer oppositie zijn dan de combifractie onder leiding van Timmermans. Die heeft tenslotte in een Rutte-kabinet gezeten…

