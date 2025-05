NBC: Trump wil een miljoen inwoners van Gaza deporteren naar Libië

Volgens NBC wil de Amerikaanse regering een miljoen inwoners van de Gazastrook deporteren naar Libië. Het plan zou al besproken zijn met Libische leiders.

In ruil zou Libië miljarden aan tien jaar geleden bevroren tegoeden tegemoet kunnen zien.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Veiligheidsraad hebben niet gereageerd op meerdere verzoeken om commentaar voordat het artikel werd gepubliceerd. Na publicatie vertelde een woordvoerder aan NBC News dat “deze berichten niet waar zijn”.

Volgens de bronnen van NBC zou Israël op de hoogte zijn van de plannen. Israëlische regeringswoordvoerders wilden geen commentaar geven.

Het is natuurlijk een krankzinnig plan. Libië is een klassiek voorbeeld van een failed state met twee rivaliserende regeringen, warlords die de dienst uitmaken en een lijst met mensenrechtenschendingen waar Poetin een puntje aan kan zuigen.

Eerder wilde Trump al ‘illegale’ migranten naar Libië deporteren, maar daar stak de rechter een stokje voor.

Bron: NBC

Uitgelichte afbeelding: By Tarek Siala from Tripoli, Libya – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1814174