Nazizuipschuit Van Meijeren het woord ontnomen in de Tweede Kamer

Waarnemend Kamervoorzitter Roelien Kamminga (VVD) heeft nazizuipschuit Gideon van Meijeren gisteren tijdens een debat over discriminatie bij de politie het woord ontnomen. Van Meijeren noemde een groep jongeren die vorige week vrijdag op station Amsterdam Bijlmer Arena een man sloegen, schopten en vervolgens op de rails duwden “negroïde primaten”.

Gideon van Meijeren beweert éérst dat #fvd zich inzet voor de uitbanning van álle vormen van discriminatie, daarna gaat hij – in de traditie van de jaren ’30 – volop op het orgel met woorden als “negroïde primaten” @F_azarkan grijpt terecht in #fvd pic.twitter.com/m2Up4Ow68q — dr. Marina (@mmeeuw) May 9, 2023



Je zou dit gajes ook gewoon “klootzakken” kunnen noemen, maar dat is voor de achterban van FVD natuurlijk niet racistisch genoeg. Bovendien genereert het geen ophef, en dáár gaat het Van Meijeren om.

Kamervoorzitter Kamminga was alert, evenals Farid Azarkan (DENK). Toen Van Meijeren zijn woorde weigerde terug te nemen werd hij door Kamminga naar zijn bankje gestuurd.

Het gebeurt in Nederland uiterst zelden dat een parlementariër het woord wordt ontnomen in de Tweede Kamer. Voor Van Meijeren is het echter al de tweede keer. Begin vorig jaar werd hem al eens het woord ontnomen omdat hij had opgeroepen tot het vervolgen en opsluiten van de mensen die verantwoordelijk waren voor het coronabeleid.

Van Meijeren kan niet vervolgd worden voor hetgeen hij in de Kamer zegt. Voor uitrspraken die hij buiten de Kamer doet kan dat natuurlijk wél. Omdat Van Meijeren nou een keer een lafaard is, gebruikte hij op Twitter heel andere termen: ‘negroïde primaten’ veranderden in ‘walgelijk tuig’.

FVD ging natuurlijk meteen vol op het orgel met veel slachtoffergedrag en gejeremieer over de VVMU. Blijkbaar was het zelfs te gortig, want het account van FVD was vanochtend vergrendeld:

