Naziwappies verstoren demo XR

Een groep van zo’n 30 tot 40 naziwappies/hools heeft gisteren geprobeerd de demo van Extinction Rebellion op de A12 te verstoren. Onder de aanwezigen bevond zich neonazi Peter van Vliet, die eerder op Telegram al had opgeroepen tot wat eufemistisch een ’tegendemonstratie’ werd genoemd.

Er waren ook opvallende afwezigen, waaronder Tandeloze Tinus Koops. Tinus had nochtans aangegeven aanwezig te zullen zijn. Koops ligt niet zo lekker meer bij de andere naziwappen omdat hij tijdens de coronapandemie nogal opzichtig bezig was met het spekken van zijn eigen bankrekening. Wellicht was dat de reden voor zijn afwezigheid. Al met al geen grote opkomst, maar meer dan ik verwacht had.

Onder de aanwezigen bevonden zich ook enkele ADO-hooligans, vermoedelijk types met een stadionverbod.

Demonstrant krijg van ADO-jongen de vraag of ie voor Ajax is. Hij zegt van wel. Wrong answer. Hij krijgt scheldtirade en een duw: ‘De enige goeie Jood is een dooie Jood!’ #Utrechtsebaan — Chris Klomp (@chrisklomp) October 1, 2023

Hieronder wat beelden van de doorgesnoven/gezopen hools en nazi’s:

Uiteindelijk greep de politie in en werden de ’tegendemonstranten’ gevorderd op te rotten wegens ‘aanhoudende ordeverstoringen’. Die reageerden routineus met de gebruikelijke scheldpartijen richting politie en XR-activisten, maar tot serieuze gewelddadigheden kwam het niet.

Al met al geen grote opkomst, maar meer dan ik verwacht had. Of dat een slecht teken is? De meeste mensen willen niet geassocieerd worden met nazi’s, wappies en hooligans, dus hooivorkenbrigades uit Duindorp hoeven we waarschijnlijk niet te verwachten. Vermoedelijk zal het wel blijven bij een groepje hardcore nazi’s/ADO-hools die ’s middags op zoek gaan naar wat vertier. Niets wat de politie niet onder controle kan houden.

