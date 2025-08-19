Duitse naziterroriste mogelijk vervroegd vrijgelaten

De veroordeelde nazi-terroriste Beate Zschäpe wordt als gevolg van haar deelname aan het uitstapperprogramma EXIT mogelijk vervroegd vrijgelaten.

Zschäpe vormde in 1998 samen met Uwe Böhnhardt en Uwe Mundlos de neonazicel Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Het drietal dook onder in Chemnitz en Zwickau en vermoordde tussen 2000 en 2007 tien mensen. Negen slachtoffers waren migranten, de tiende was een politieagente. Daarnaast pleegde het trio nog enkele tientallen mislukte moordaanslagen, drie bomaanslagen en 15 overvallen.

Na een mislukte bankoverval werden Böhnhardt en Mundlos op 4 november 2011 in het nauw gedreven door de politie. Na eerst Böhnhardt te hebben doodgeschoten pleegde Mundlos zelfmoord. Zschäpe werd op 11 november gearresteerd. In 2018 werd Zschäpe veroordeeld tot levenslang, enkele mensen die hand- en spandiensten hadden verleend verdwenen voor jaren achter de tralies.

Veel vragen over de acties van de NSU zijn tot op heden onbeantwoord gebleven, o.a. over de vraag waar het tamelijk opzichtige falen van de Duitse inlichtingendiensten aan te wijten was. Zschäpe heeft nooit veel losgelaten over haar tijd in de NSU en een echte spijtbetuiging heeft de familie van de slachtoffers ook nooit gezien.

Het lijkt er op dat Zschäpe’s deelname aan het uitstapperprogramma vooral een tactische zet is. In november 2026 komt Zschäpe voor het eerst in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Deelname aan een uitstapperprogramma zou het oordeel van de rechtbank flink kunnen beïnvloeden.

Uitgelichte afbeelding: Gedenkteken voor de slachtoffers van de NSU in Neurenberg – Von Aarp65 – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25514578