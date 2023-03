Nazipuber die aanslag op moskee of synagoge voorbereidde veroordeeld tot gevangenisstraf

Een 15-jarige(!) jongen uit Woensdrecht is schuldig bevonden aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. De nazi’s zijn er jong bij, tegenwoordig. Volgens de rechtbank wilde hij een aanslag plegen op een moskee of een synagoge. De rechtbank veroordeelde hem tot 41 dagen celstraf. Hij moet de straf uitzitten in een jeugdgevangenis.

De jongen plande zijn aanslagen tussen oktober 2021 en oktober 2022. Hij zou onder meer met een 3D-printer onderdelen voor een vuurwapen hebben gemaakt. Ook had de tiener instructievideo’s bekeken over hoe bommen met een ontsteking gemaakt kunnen worden.

Het OM had 120 dagen jeugddetentie, waarvan 79 dagen voorwaardelijk, geëist, met een proeftijd van twee jaar.Die eis werd door de rechtbank vrijwel geheel gehonoreerd. Naast de gevangenisstraf werd de nazipuber ook nog eens veroordeeld tot 60 uur taakstraf. Tijdens de proeftijd staat de jongen onder verscherpt toezicht en moet hij zich regelmatig melden bij de hulpverlening.

Bron: Omroep Brabant

