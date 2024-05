Nazigroet bij FC Groningen

Felicitaties voor de FC Groningen. Dik verdiende promotie, niet gestolen. Dat gezegd zijnde: wordt het niet eens tijd een deel van de harde kern een permanent stadionverbod te geven? Er liepen altijd al nazigekkies rond bij de harde kern (Eite Homan, bijv) maar tegenwoordig loopt het wel een beetje uit de klauw. Gelukkig is onderstaande gek eenvoudig te identificeren. Het brengen van de nazigroet in een stadion is verboden, dus wat let het bestuur deze totaalidioot tot in alle eeuwigheid de toegang tot de Euroborg te ontzeggen?

Liever uitdagen dan vieren? Maar dit? Hopelijk ben je trots. #grorod pic.twitter.com/qfbdYGPpKV — Simon (@SimonEurlings) May 10, 2024

PS Groningen is een leuke club (zeg ik als Cambuursupporter) en 95% van de aanhang is dik ok. Overigens zijn er bij Cambuur ook wel wat lui die ik maar liever nooit meer zie. In elk geval niet in het stadion.

Uitgelichte afbeelding: By Herder3 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9036277