Natuurlijke oplossingen zijn sleutel bij aanpak klimaat- en biodiversiteitscrisis

“Een gratis oplossing voor het klimaatprobleem graag”, stond woensdag 8 november groot op de voorpagina van de Volkskrant. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders weliswaar stevig beleid tegen klimaatverandering steunt, maar dat de te nemen maatregelen te zwaar zijn voor de normale burger. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk.

Overheden, niet alleen de Nederlandse, lijken opmerkelijk genoeg steeds één oplossing over het hoofd te zien: en dat is als de wiedeweerga – op wereldschaal – veel meer investeren in natuurlijke oplossingen, in het Engels nature-based solutions genoemd. Meer natuur is de sleutel bij de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, want daarmee gaan we niet alleen de gevolgen van klimaatverandering tegen, maar versterken we ook onze eigen leefomgeving en biodiversiteit. Kortom, het is goed voor mens, natuur én dier.