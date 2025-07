Natuurlijk doen PVV Kamerleden vrijwel niets in het nep-parlement

Zoals ik al in mijn overzicht van 2022 schreef: PVV Kamerleden doen vrijwel niets in het nep-parlement. Nietsnutten? Lamlendig? Gewoon lui? Helft TK-fractie PVV doet bijna niets

Ik werd vanochtend op Radio1 even geïnterviewd (op minuut 12:25) over het NOS-onderzoek van vandaag naar hun bezigheden.

Ik heb nog even wat meer gecheckt op de man. Een onbekend lid als Chris Faddegon uit Den Haag- 70 jaar, Delfts ingenieur, professioneel kerkorganist – heeft het afgelopen half jaar bijvoorbeeld ingediend: Eerste halfjaar 2025:

NUL schriftelijke vragen,

NUL mondelinge vragen,

NUL amendementen en

1 motie.

Nico Uppelschoten dan, met 81 jaar de nestor van de PVV in de TK, drs wiskunde en psychologie, 15 jaar rector van een middelbare school in Groningen en daarna 5 jaar directeur van het Friesland College (MBO). Wat doet deze nette, ervaren en goedopgeleide man dit jaar in de TK?

Eerste halfjaar 2025:

NUL schriftelijke vragen,

NUL mondelinge vragen,

NUL amendementen en

1 motie.

Raymond de Roon dan, 71 jaar, een oudgediende die 18 jaar in de TK zit. Oud-officier van justitie en zelfs advocaat-generaal bij het Gerechtshof in A’dam…

Eerste halfjaar 2025:

2 schriftelijke vragen,

NUL mondelinge vragen,

NUL amendementen en

NUL moties.

Willem Boutkan dan misschien, een 70-jarige LTS-ser uit Almere, vm. politieman, raadslid en lid Provinciale Staten. Eerste halfjaar 2025:

NUL schriftelijke vragen,

NUL mondelinge vragen,

NUL amfndementen en

6 moties. (WOW!)

En Henk de Vree? Een 71-jarige IT-er uit Hardinxveld-Giessendam, daar ooit raadslid. Eerste halfjaar 2025:

NUL schriftelijke vragen,

NUL mondelinge vragen,

NUL amendementen en

1 moties.

Reinder Blaauw dan misschien? Een jonkie van 31 uit Winschoten, deed de opleiding communicatie. Eerste halfjaar 2025:

1 schriftelijke vragen,

NUL mondelinge vragen,

NUL amendementen en

2 moties.

Ter vergelijking: Wilders zelf dan? Eerste halfjaar 2025:

10 schriftelijke vragen,

2 mondelinge vragen,

2 amendementen en

6 moties (waarvan 2 aangenomen en 2 verworpen).

De grote meerderheid van de PVV-ers doen dus vaak wekenlang gene flikker. Of het moet Dion Graus zijn, die dieren gaat redden in een tv-serie. Dat alles moeten we nu en voor in oktober in verkiezingstijd goed goed uitventen. Ik heb wel een plan. Wie ook plannen heeft of ook iets wil doen, moet me even mailen op nieuwswo2@yahoo.com of bellen op 06 2704 7728.