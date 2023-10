Natuurherstelkracht door bevers vanuit de ruimte zichtbaar

Een recent onderzoek uit Idaho, Amerika, toont aan dat herintroductie van bevers kan helpen bij het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. De schaal van dit effect is zo groot dat onderzoekers dit met satellietbeelden kunnen onderzoeken. Ook in Nederland zijn bevers waardevolle ‘waterschappers’.

Met satellietbeelden hebben de onderzoekers een eerste selectie van geschikte gebieden gemaakt om bevers te herintroduceren. Vervolgens helpt NASA “een meer gedetailleerd beeld te krijgen over hoe bevers kunnen helpen bij het transformeren van onze wereld, inclusief het tegengaan van klimaatverandering”. Voor het tegengaan van klimaatverandering is het bijvoorbeeld nodig om natuurbranden in te perken, CO 2 op te slaan en het watermanagement op grote schaal aan te passen door onder andere het bergen van buien en het aanvullen van grondwater. De schaal van Amerika is natuurlijk veel groter, maar de ecologische processen zijn niet veel anders dan in ons land. Dus wat kunnen onze bevers voor ons betekenen?

– Uitgelichte afbeelding: Door JanB46 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47688592