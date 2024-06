Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot voltooien Green Deal

De Europese kiezers hebben de politieke kaarten in Brussel opnieuw geschud tijdens de verkiezingen van 2024. De partijen die voor de Green Deal staan, behouden de meerderheid. Klimaatverandering en het aanhoudende natuurverlies vragen om doortastend leiderschap en actie. Europa kan en moet door met haar aanpak.

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties zijn daarnaast bezorgd over de opkomst van partijen die dit niet erkennen en de impact daarvan op natuurbeleid en klimaatplannen.

We zien aan de overstromingen in Beieren nu al de effecten van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. De overstroming in 2021 in Limburg, en aangrenzend in Duitsland en België, ligt ook nog vers in het geheugen. Met, naast al het persoonlijke leed, ook nog 38 miljard euro schade. Het is nu van cruciaal belang dat alle verkozen vertegenwoordigers blijven samenwerken aan ambitieuze en effectieve beleidsmaatregelen die onze leefomgeving en die van toekomstige generaties beschermen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Romaine – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107588049 (Valkenburg L., 2021)