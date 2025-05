Naturalis presenteert: de staat van de Nederlandse biodiversiteit

Hoeveel soorten zijn er in Nederland? En hoe gaat het met ze? Op donderdag 22 mei brengt Naturalis de eerste editie uit van het Statusrapport Nederlandse Biodiversiteit. Het beste overzicht van de Nederlandse natuur ooit.

Voor het eerst is er nu een rapport dat gegevens over de meer dan 47.000 soorten in ons land samenvat: het Statusrapport Nederlandse Biodiversiteit. Met informatie verzameld door duizenden mensen, opgeschreven door meer dan dertig experts, en uitgegeven door Naturalis. De Nederlandse natuurdata was namelijk net zo versnipperd als de natuur zelf.

Het resultaat is het beste overzicht van de brede biodiversiteit in Nederland ooit: klein en groot, van muis tot mos, van schimmels tot zeeslakken en zweefvliegen. Dat is belangrijk, want op dit moment is slechts 6 à 7 procent van de soorten die in Nederland voorkomen vertegenwoordigd in het beleid. Zo heb je als land geen compleet beeld van de biodiversiteit en zie je het dus ook niet als die snel achteruitgaat.

– Het rapport is gratis te lezen en te downloaden via de website van Naturalis en is bedoeld voor beleidsmakers en andere professionals in de groene hoek. Zij kunnen via dezelfde pagina een fysiek exemplaar bestellen.

