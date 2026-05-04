Nationaal Monument beklad, speciaal voor 4 mei

“Genocide” heeft een held in de nacht – hoe kon dit onopvallend gedaan worden? – op het monument op de Dam geklad, naast rode verf op allerlei plaatsen op het beeldhouwwerk.

Genocide – dat is precies wat bovenal herdacht wordt op 4 mei.

Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend, op de dag van de Nationale Dodenherdenking, beklad met rode verf. Ook is er het woord ‘genocide’ op geschreven. Op foto’s van tipgevers aan AT5 is te zien dat het monument op meerdere plekken is besmeurd. Burgemeester Halsema spreekt van ‘een ongelooflijk laffe daad’. Ook premier Jetten en het Centraal Joods Overleg (CJO) reageren verontwaardigd.

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de actie. De politie doet onderzoek en de gemeente gaat aangifte doen, zegt een woordvoerder.

Op dit moment werkt de gemeente ‘met man en macht om het monument schoon te krijgen’, aldus Halsema in een bericht op Threads. Ze noemt de bekladding daarin ‘geen protest, maar vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons nationale monument’. Volgens haar ‘kwetst dit niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is’.