Naar een Nationaal Heksenmonument

Heksenmonument is een geëngageerd pamflet dat aandacht vraagt voor de heksenvervolging en hun culturele erfenis. De bijdragen raken aan thema’s als hedendaagse heksenvervolgingen wereldwijd, de behandeling van buitenbeentjes, de angst voor de oudere vrouw, de heks als feministisch boegbeeld, intergenerationeel trauma (trauma dat van generatie op generatie doorgegeven wordt), vroedvrouwen (die niet zelden slachtoffer werden), en een aantal bijzondere ‘heksen’ uit de geschiedenis. Verder schreef Ellen Deckwitz speciaal voor dit pamflet een gedicht en Alma Mathijsen een kort verhaal.

​Het resultaat is een hoopvolle richtingaanwijzer naar een wereldbeeld waarbij we als mens weer leren als soort tussen de soorten te bestaan, met eerbied voor en kennis van de natuur en voor waarden die vaak worden gezien als ‘vrouwelijk’ (maar in feite universeel menselijk zijn): het zoekende, intuïtieve, kwetsbare element in elke mens.

De opbrengst komt niet ten goede aan de schrijvers, maar gaat naar de Stichting Nationaal Heksenmonument, met als doel het realiseren van een fysiek monument in de openbare ruimte.

Zaterdag 3 juni organiseren wij een landelijke actiedag.

Op plekken waar heksenverbrandingen hebben plaatsgevonden, leggen we die dag witte bloemen.