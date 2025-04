Na twee jaar oorlog in Soedan: miljoenen mensen in wanhoop

Dinsdag gaat de burgeroorlog in Soedan zijn derde jaar in. De balans na twee jaar gevechten: miljoenen mensen lijden honger en zijn al herhaaldelijk op de vlucht geslagen. Daar komt nog een enorme gezondheidscrisis bovenop, en er komt erg weinig hulp van de internationale gemeenschap.

Soedan is momenteel de enige plek ter wereld waar officieel hongersnood is uitgeroepen op meerdere plaatsen in het land. Zonder onmiddellijke interventie lopen honderdduizenden levens gevaar, zeggen hulporganisaties.

Volgens de Verenigde Naties heeft meer dan 60 procent van de bevolking humanitaire hulp nodig. Soedan telt nog steeds 8,9 miljoen mensen die op de vlucht zijn binnen het land en nog eens 3,9 miljoen mensen hebben de grens naar een van de buurlanden overgestoken. Vaak leven ze in overvolle kampen zonder toegang tot voedsel, water of gezondheidszorg.