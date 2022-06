Na een dode journaliste, nog eens vier (!) dode Palestijnen op één dag

Drie Palestijnen zijn woensdag en donderdag omgekomen als gevolg van acties van het Israelische leger. Woensdagavond was een jonge man het slachtoffer van een heftige actie van het leger. Daarbij ging het erom het huis in Jabad (bij Jenin) op te blazen van Diya Hamarsheh die vorige maand een aanslag pleegde in de Israelische plaats Bne Barak waarbij vijf doden vielen. Het leger zetten bij de operatie 30 voertuigen in en diverse schutters namen plaats op de daken. Verder werden de toegangen tot Jabad grondig afgezet, De soldaten werden tijdens hun werk bekogeld met stenen,terwijl de militairen met scherp schoten. Bij deze actie werd Bilal Qabha door kogels getroffen in zijn borst en dij. Kort na aankomst in het regeringsziekenhuis overleed hij. Zes anderen liepen eveneens kogelwonden op, drie van hen raakten ernstig gewond. Ze werden getroffen in hun nek, hun onderbuik, en in hun gezicht.

Verder werd donderdagmorgen tijdens een bestorming van het Deheishe-kamp bij Bethlehem opnieuw een man dodelijk getroffen. Het was de 29-jarige Ayman Muheisen. Hij werd met twee kogels in zijn borst binnengebracht in het regeringshospitaal van Beit Jala. Muheisen was lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Hij zat drie jaar in een Israelische gevangenis.

Donderdagmiddag werd in Midyah,ten westen van Ramallah en vlak bij de ‘Apartheidswal’ de 17-jarige Odeh Mohammed Odeh in de borst getroffen.Hij werd snel naar het Palestijnse Medische Complex in Ramallah vervoerd, maar hij overleed niettemin.

Tenslotte overleed woensdagavond in Egypte de 41-jarige Yasser al-Masri uit Deir al-Balah in de Gazastrook. Hij overleed als gevolg van verwondingen die hij in mei opliep bij Israelische agressie jegens Deir al-Balah, verwondingen waarvoor hij in Egypte werd behandeld.

De dood van de 17-jarige Odeh is de 63ste van dit jaar.