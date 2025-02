Mysterieuze ziekte in Congo kost tientallen mensenlevens

Een onbekende ziekte heeft de afgelopen vijf weken in sneltempo meer dan vijftig mensen gedood in het noordwesten van Congo, zeggen gezondheidsexperts.

De ziekte werd voor het eerst ontdekt bij drie kinderen die een vleermuis aten.De uitbraak begon op 21 januari in het dorp Boloko nadat drie kinderen een vleermuis hadden gegeten en kort daarna overleden, deelde het Afrika-kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week mee. Een tweede uitbraak volgde op 9 februari in het dorp Bomate. In totaal zijn intussen al 419 gevallen geregistreerd en vielen er 53 doden.

