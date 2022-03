Muziek is dodelijk. Alternatieve 1361-1380

Carnaval is voorbij met alles wat er los en vast aan zit, en de lijst gaat voort.

Om te beginnen twee nummers die ik heb voorgedragen, die bij mijn eerste tijd “uit huis” horen. Vreemd gevoel: beide artiesten zijn dood; ook mijn moeder; de studentenflat waarin ik ging wonen is er niet meer.

Maar ja, ik ben er nog steeds, het leven is mooi, zong Armand.



1361. David Bowie – The man who sold the world

1362. Mick Ronson – Music is lethal



1363. Parliament – Bop gun (Endangered species)

1364. ZZ en de Maskers – Ik heb genoeg van jou



1365. Fever Ray – Keep the streets empty for me

1366. Mazzy Star, The Avener – Fade into you (Avener rework)



1367. Mazzy Star – Fade into you

1368. Alquin – The dance



1369. Portishead – Glory Box

1370. Massive Attack – Angel



1371. Depeche Mode – Walking in my shoes

1372. Sweet D’buster – It take a lot of time (to let people know)



1373. Sweet D’buster – Bread

1374. La Femme – Packshot



1375. Plasmatics – Want you baby

1376. Cramps – Human fly



1377. Front 242 – Headhunter (V1.0)

1378. Cigarettes After Sex – Crush



1379. Todd Rundgren – I saw the light

1380. Fairport Convention – Tam Lin

– Uitgelichte afbeelding: By Krists Luhaers – POS17_@Kristsll-197, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61191788