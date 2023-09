Musk kocht Twitter omdat zijn dochter een communistische transvrouw werd

Elon Musk heeft Twitter gekocht omdat één van zijn kinderen uit de kast kwam als trans. Dat beweert schrijver Walter Isaacson in zijn binnenkort te verschijnen biografie van Musk.

Tot overmaat van ramp bleek Xavier Alexander Musk ook nog eens een communist te zijn: “she went beyond socialism to becoming a full communist and believing that anyone wealthy is evil”. Voldoende reden voor een scheiding tussen vader en kind.

Het kwam allemaal zó hard aan bij Elon dat hij overal communisten ging zien. Ook Twitter was volgens Musk vergeven van de woke communists die rechtse en anti-establishment (LOL) stemmen de kop in probeerden te drukken. Musk besloot daarop Twitter te kopen om de democratie te redden. We kid you not.

Naar het schijnt heeft het ook nog iets met Mars te maken. Musk wil graag naar Mars (escapisme is niet voorbehouden aan arme sloebers) en de woke communists proberen dat uit alle macht te voorkomen: “Unless the woke mind virus, which is fundamentally anti-science, anti-merit, and anti-human in general, is stopped, civilization will never become multi-planetary”.

Het boek verschijnt op 12 september. We kunnen niet wachten.

Uitgelichte afbeelding: By FlyingSinger – https://www.flickr.com/photos/flyingsinger/206206248, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10699842