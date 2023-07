Musk betaalde Andrew Tate $20.000 voor het posten op Twitter

Elon Musk heeft Andrew Tate ruim $20.000 betaald om op Twitter te posten. Tate bevindt zich momenteel onder huisarrest in Roemenië. Hij wordt verdacht van verkrachting, vrouwenhandel en het oprichten van een criminele organisatie.

Volgens de Washington Post heeft Musk diverse influencers benaderd met een financieel aanbod. De door Musk uitverkoren influencers bevinden zich in overgrote meerderheid in het extreemrechtse kamp. Wat dan weer niemand zal verbazen, want Musk is zélf ook een extreemrechtse complotgek.

Tate plaatste afgelopen vrijdag een screenshot van een bericht dat hij ontving van Twitter, waarin stond: “As your share of our ads revenue in replies, you’re receiving $20,379. Your portion will be deposited into your Stripe-connected account within the next 72 hours. Thank you for being a creator on Twitter!”.

Intussen stapelen de financiële problemen zich op voor Twitter. De advertentieinkomsten zijn met 50% teruggelopen en het platform gaat gebukt onder een enorme schuldenlast:

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023

Een pr-stunt die erop is gericht (crypto)fascistische gekkies als Tate aan het platform te binden, brengt mainstream adverteerders uiteraard niet terug. Incels en wappies vormen – goddank – nog steeds een minderheid en de gemiddelde adverteerder wil dood nog niet gesignaleerd worden met een crimineel als Tate.

Het probleem is dat er eigenlijk geen alternatief is voor Twitter. Mastodon is net zo spannend als een wedstrijd tussen FC Barcelona en de VV Buitenpost, BlueSky wordt gerund door Jack Dorsey die net zo gek is als Musk, en Threads is nog niet beschikbaar in de EU. Bovendien wordt Threads gerund door Zuckerberg, ook al iemand van wiens portret je niet vrolijk wordt. Voorlopig zit er weinig anders op dan met gefascineerd afgrijzen te kijken naar de langzame sloop van het beste platform ooit..

