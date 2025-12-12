Moordenaar Charlie Kirk voorgeleid

Tyler Robinson, de man die het radicaalrechtse icoon Charlie Kirk doodschoot, is gisteren voorgeleid. Robinson verscheen geboeid, maar in burgerkleding in de rechtszaal.

Robinson wordt beschuldigd van:

– Moord met verzwarende omstandigheden (aggravated murder)

– Roekeloos afvuren van een vuurwapen met lichamelijk letsel tot gevolg

– Belemmering van de rechtsgang door het verbergen van het vuurwapen

– Belemmering van de rechtsgang door het weggooien van de kleding die hij droeg tijdens de schietpartij

– Getuigenbeïnvloeding door zijn kamergenoot te vragen belastende berichten te verwijderen

– Getuigenbeïnvloeding door zijn kamergenoot te dwingen te zwijgen en niet met de politie te praten

– Het plegen van een geweldsmisdrijf in aanwezigheid van een kind

Het OM heeft aangekondigd de doodstraf te zullen eisen.

Kirk werd op 10 september doodgeschoten tijdens een toespraak op Utah Valley University in Orem. Robinson gaf zichzelf een dag later aan bij de politie.

In sms’jes aan zijn transseksuele kamergenoot en romantische partner bekende Robinson de moord. “Ik had genoeg van zijn haat. Over sommige haat valt niet te onderhandelen”, schreef Robinson over zijn motief. Zijn partner/kamergenoot reageerde geschokt op de bekentenis, maar werd door Robinson overgehaald er het zwijgen toe te doen.

Uitgelichte afbeelding: FBI foto’s van Tyler Robinson, kort voor de aanslag