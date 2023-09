Mooi moment tijdens blokkade XR

Mooi moment tijdens de blokkade van de A12 door XR. Een man moet met zijn vrouw naar het ziekenhuis en vraagt de actievoerders hem door te laten. Die maken – zoals het hoort – onmiddellijk de weg vrij.

Man wil er langs. Moet met vrouw naar ziekenhuis. Demonstranten wijken. pic.twitter.com/IhZs3HFEIp — Chris Klomp (@chrisklomp) September 14, 2023



Niet echt het gedrag van terroristen, lijkt me. Over het blokkeren van wegen kun je verschillend denken, maar bij de acties van de boeren en de coronahooligans hebben we echt wel andere dingen gezien. Al zal dit uiteraard niks veranderen aan de mening van het kleinburgerlijke plebs in de Tweede Kamer dat de afgelopen dagen zijn stinkende best deed de actievoerders van XR af te schilderen als het equivalent van Al Qaeda.

Noot: deze scène speelde zich af op de Benoordenhoutseweg, niet op de Utrechtsebaan. Mocht iemand daarover gaan zeuren.

Uitgelichte afbeelding: A12-blokkade op 11 maart 2023 – Door Ogidya – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129526505