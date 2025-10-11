Moody Blues-zanger John Lodge overleden

Moody Blues-zanger John Lodge is op 82-jarige leeftijd onverwacht overleden. Een doodsoorzaak is door zijn familie niet bekend gemaakt.

John Lodge sloot zich in 1966 samen met Justin Hayward aan bij de Moody Blues, nadat Denny Laine en Clint Warwick de band verlaten hadden.

Lodge speelde als songwriter en zanger een vooraanstaande rol op de zeven klassieke albums van de Moody Blues uit de late jaren ’60 en vroege jaren ’70, van Days of Future Passed uit 1966 tot het in 1972 uitgebrachte Seventh Sojourn.

De Moody Blues waren lang not done, zeker tijdens en kort na de punkexplosie van 1976/1977, maar sinds Julian Cope bekend heeft een groot fan te zijn, kan de band wel weer;-) Zelf heb ik altijd een zwak gehad voor de Britse symfonische rockers, ook al liep het soms wat uit de klauw met de pretenties en de bombast.

Arnold’s favoriet, Ride my See-Saw, van In Search of the Lost Chord uit 1968:

Laurent kiest voor I’m just a singer in a rock ’n roll band. Van Seventh Sojourn, het laatste album van de “klassieke zeven”:

The Story in Your Eyes, mijn persoonlijke favoriet. Weliswaar geschreven en gezongen door Justin Hayward, maar nostalgie, herinneringen en eerste liefde. Vandaar.

