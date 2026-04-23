Mona Keijzer dient wetsvoorstel in om voorrang statushouders bij toewijzing sociale huurwoningen te schrappen

Mona Keijzer dient vandaag samen met Rene Claassen van De Nederlandse Alliantie (Groep Markuszower) en Ranjith Clemminck van JA21 een wetsvoorstel in om de voorrang die statushouders krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen te schrappen.

Volgens Keijzer is het huidige systeem, waarin statushouders voorrang kunnen krijgen op sociale huurwoningen, niet langer uit te leggen. “Mensen staan soms jarenlang op een wachtlijst. Dan is het niet rechtvaardig dat anderen automatisch voorrang krijgen. Dat ondermijnt het vertrouwen in het systeem.” Het wetsvoorstel regelt dat statushouders, net als alle andere woningzoekenden, via de reguliere wachttijd in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Daarmee moet de verdeling van schaarse woningen eerlijker en transparanter worden.

Het wetsvoorstel maakt vermoedelijk weinig kans, al weet je het natuurlijk nooit. Radicaalrechts beschikt over 49 zetels in de Tweede Kamer (de SGP meegerekend), bij lange na niet voldoende. Dat realiseren de indieners zich natuurlijk ook wel. Men wil gewoon even lekker scoren op sociale media.

