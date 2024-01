Mogelijk racistisch motief bij aanslag in Kassel

In de portiek van een gebouw in Kassel (Hessen) heeft iemand geprobeerd een primitieve spijkerbom tot ontploffing te brengen. In het gebouw is een computerschool gevestigd, waar onder andere cursussen voor vrouwen met een migratieachtergrond worden gegeven.

De politie werd gealarmeerd nadat een in de portiek staande tas in brand vloog en een poging van omstanders de brand te blussen tot een aantal kleine explosies leidde. In de tas vond de politie brandbare materialen en spijkers. Dat wijst op een wat amateuristische poging een spijkerbom te laten ontploffen. Spijkerbommen zijn een geliefde methode van zelfmoordterroristen omdat ze veel slachtoffers maken en relatief eenvoudig te maken zijn. Het had allemaal dus veel erger kunnen aflopen.

De politie houdt uiteraard rekening met een racistisch motief voor de aanslag.

Bron: hessenschau

