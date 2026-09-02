Mockbusters – Nausicaa – Telegraaf – kapitalist

Even wat anders: in de jaren ’50 had de stad Izmir wel 8 openlucht-bioscopen. Dat was destijds normaal in Turkije, dat zijn eigen filmindustrie had waar ze Hollywood-blockbusters ombouwden tot mockbusters. Vooral in de jaren 1960-70-80.

Zowel James Bond, SpiderMan als de Karate Kid (in het Turks: ‘Karateci Kız‘ oftewel Karate meisje) moesten eraan geloven. Van mooie, maar gekopieerde Hollywood-scènes maakten de Turken in een paar dagen (echt waar!) een nieuwe film met wat eigen scènes. Dat hield natuurlijk een keer op. Maar ik voel wel wat voor een verfrissende titel als ‘Omer de toerist in Star Trek’ uit 1973. Zie Turksploitation.



Roemeense immigrante

En hoe komen we ooit weer van haar af, moet Telegraaf-hoofdredacteur Kamran Ullah wel eens denken over zijn zaterdagse stercolumniste Nausicaa Marbe, voorheen voorbeeldig links en van de VPRO en de Volkskrant. Ze is net zo hard als Wierd D. en heeft me jaren geleden al laten weten geen mailtjes meer van me te willen. Nou – dan niet! Maar het blijft heel raar dat de ene immigrant luidkeels keer op keer gaat kankeren over/tegen de andere…

Ja, en je mag dan 100 keer Joods, afgestudeerd, Roemeens en gevlucht zijn en wat mij betreft 200 kilo wegen, dat ontslaat je niet van de plicht om af en toe, heel soms, per ongeluk aan zelfreflectie te doen. Ja, wat zeur ik weer, hè, welke columnist doet dáár nou aan? O ja wie was ook weer het populairste oorlogsslachtoffer ooit? Een immigrante? O, Anne Frank.



Even wat Nausicaatjes van zaterdag, gewoon als tussenbewijsje – niks nieuws:

“Je kan niet, zoals Kaag, afgeven op burgers die ‘de ander’ vrezen, terwijl je in Ceuta zag hoe ‘de ander’ zich verlustigt aan het verkrachten van zijn medelandgenoten: Marokkaanse meisjes zijn misbruikt door migrerende landgenoten. Dat maakt je woest, voor wat die meisjes in nood is aangedaan en voor wat vrouwen in de EU te wachten staat.”

Ze is ook tegen de ‘politiehoofddoek’:

“De politie-iftar die de scheiding tussen kerk en staat een fatale klap uitdeelt”. Zo, die zit, Naus!

Nog wat Telegraaf

Haar baas, Kamran Ullah integreerde perfect uit Pakistaanse hoek. Bizar of misschien progressief dat de directie van de Telegraaf hem ooit koos. En de afgelopen weken scoorde hij lekker met protesten vanwege de ‘persvrijheid’ na de (inderdaad idiote) boetes van de Autoriteit Geneesmiddelen voor grote kranten die ’te positief’ schreven over geneesmiddelen als Ozempic en zo volgens die AutG aan verboden promotie deden. Een volgende keer over de rijzende ster van de nieuwswebsite NieuwRechts.

Obesitasnieuws

In deze vaste rubriek goed nieuws: BM Bruls van Nijmegen valt! En ook nog AF! En Anniko van Opsporing en nu dan Triviant ook al. Net als de kleine meid van het AD, Angela de Jong, die zo knap kan kwetteren als heerlijke Hollandse huisvrouw, en die er openlijk voor uitkomt dat zij zich nu uit eigen portemonnee ozempiceert. Nu alleen nog even onze Sven – en natuurlijk onze Naus. Ik kan gewoon echt niet tegen vetkleppen.

Kapitalist-van-de-maand

Ik had al letterlijk in geen jaren wat van hem gehoord, maar Sergei Brin, een van de bedenkers van Google, roert zich als multimiljonair opeens. Good to have you back, Sergei! Hij verzet zich nu met hand, tand en budget tegen hogere belastingen voor types zoals hij, iets dat de Democraten in de VS willen. Foei!

– Uitgelichte afbeelding: By http://sinematek.tv/karateci-kiz/, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=63132255