VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden wil dat Oekraïne capituleert

Francesca Albanese, de VN-rapporteur voor de bezette ‘Palestijnse’ gebieden, vindt dat de wapenleveranties aan Oekraïne stopgezet moeten worden. “Ik ben het eens met degenen die vinden dat we de wapenleveranties aan Oekraïne moeten stopzetten en de discussie weer naar het politieke vlak moeten verplaatsen”, zei ze tijdens een paneldiscussie op het Open-Festival in Italië.

Francesca Albanese is a tankie who apologises for Assad, Putin, Iran and Hezbollah, so of course she thinks Ukraine should be cut off from arms. This is who she always was.https://t.co/Ip7KrN4OVn — Oz Katerji (@OzKaterji) September 20, 2026

Weinig verrassend, want in het verleden liet Albanese zich ook al lovend uit over Hezbollah en Assad. Over Iran heeft Albanese geen mening, want niet in haar taakomschrijving. Voor Oekraïne – evenmin in haar taakomschrijving – geldt dat dus niet.

Merk op dat types als Albanese Iran nooit zullen vragen om te stoppen met het leveren van Shahed-drones aan Rusland, of Noord-Korea om te stoppen met het leveren van raketten en troepen. Het is altijd Oekraïne of ‘Het Westen’ dat moet capituleren. Imperialisme wordt uitsluitend veroordeeld als het de VS en West-Europa betreft. Met Russisch (en islamistisch) imperialisme hebben mensen als Albanese geen enkele moeite.