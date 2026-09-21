Het kleine Djibouti ziet duizenden vluchtelingen uit Jemen aankomen

In Djibouti zijn al minstens drieduizend vluchtelingen aangekomen die het toenemende geweld in Jemen ontvluchten, de meeste van hen vrouwen en kinderen. De beschikbare capaciteit in de opvangcentra neemt snel af.

De vluchtelingen komen aan per boot na een tocht via de Bab el-Mandeb-straat. De kusten van beide landen zijn op het smalste punt maar 30 kilometer van elkaar verwijderd.

Uit hun verhalen blijkt dat nog vele duizenden anderen Jemen wilden verlaten, maar niet konden vluchten vanwege de onveilige situatie en een tekort aan brandstof voor hun bootjes.

In de bestaande opvangcentra in Djibouti vertellen de nieuwkomers dat ze in Jemen voor hun leven vreesden temidden van bombardementen en beschietingen. Meer dan de helft van de Jemenitische vluchtelingen die de oversteek naar Djibouti maken, bestaat uit vrouwen en kinderen.

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