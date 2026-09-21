Maak het legaal: Psychedelische nederbiet

Het is niet goed gegaan met de Haagse band The Motions. Hun eerste single werd door Joost de Draaijer voor de aardigheid op 39 gezet voor een week in de nog nieuw lopende top-40, It’s gone. Hun op een na laatste single werd naar de zin van Jan van Veen niet gedraaid op Veronica want dat had niet de primeur gekregen. I can’t help it flopte dan ook.

Toch zou ik zeggen dat ze de geschiedenis ingaan als de eerste Nederlandse psychedelische groep – naast Shocking Blue wellicht, dat was opgericht door ex-Motion Robbie van Leeuwen.

Helemaal 1967: Make it legal.

– Uitgelichte afbeelding: Door Fotopersbureau De Boer – Hartewens Festival in de badmintonhal met the Motions, Noord-Hollands Archief, collectie Fotopersbureau De Boer, NL-HlmNHA_1478_53454K00_22, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116723297