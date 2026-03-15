Minneapolis – Waar radicale buurtondersteuning de Leviathan ontmantelt

In de Verenigde Staten van Noord-Amerika groeit massaal het maatschappelijk verzet vanuit buurtgemeenschappen tegen het fascistische terrorisme van het Trump-regime. Dat verzet is op te vatten als een levende antithese van staatsheerschappij. Hoe organiseer je je tegen een vijand bestaande uit het eigen-land regime (zoals het Trump-regime in de USA)?

De Duitse libertaire auteur Jochen Schmück onderzocht hoe Minneapolis en de naburige stad St. Paul in een soort oorlogsachtig bezettingsgebied was veranderd. Hij had dit in het Duits gedaan voor Graswurzelrevolution (1 maart 2026, nr. 587; voor de Duitstalige versie, zie hier) en bood het ook in het Nederlands vertaald aan voor Libertaire orde. De uitwerking van wat daar in de USA als geweldloze tactiek gebruikt wordt, lijkt mij een vorm van non-violence activisme om daarvan te leren. [ThH]

Jochen Schmück: Op 7 januari 2026 werd Renée Nicole Good, moeder van drie kinderen, schrijfster en lid van het Rapid Response Network in Minneapolis (VS), door een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in haar auto doodgeschoten. Haar moordenaar was samen met andere federale agenten in haar woonwijk op jacht naar “illegale migranten” en Good had zich met haar auto in de weg van hen gesteld. Twee weken later, op 24 januari, werd Alex Pretti, intensive care-verpleegkundige en eveneens lid van het Rapid Response Network, van dichtbij neergeschoten door ICE-agenten toen hij een vrouw te hulp wilde schieten die op de grond was geduwd. De moord op de twee activisten markeert het dramatische hoogtepunt van ‘Operatie Metro Surge’, die Minneapolis en de naburige stad St. Paul in een oorlogsachtig bezettingsgebied heeft veranderd. Een fotoreportage met beelden van extreem gewelddadige agenten van de ICE, die migranten tegenkomen, vindt men op de site van het Franse Le Monde-International, zie hier.

Deze escalatie van staatsrepressie werd mogelijk gemaakt door een massale politieke en financiële opbouw van de Amerikaanse immigratiediensten. Op 4 juli 2025 ondertekende president Trump een wet die hij de “Big Beautiful Bill” noemde en die een ongekend bedrag van 170 miljard dollar pompte in grensbewaking, ICE en de bouw van detentie- en interneringscentra. Al op 20 januari 2025, onmiddellijk na haar aantreden, schafte de regering-Trump de voorheen beschermde zones (Protected Areas) zoals kerken, scholen en ziekenhuizen af, waardoor het hele stadsgebied van de twee zustersteden een operatiegebied werd voor de handlangers van het Trump-regime. Met ongeveer 3.000 manschappen was de aanwezigheid van ICE en de daaraan toegewezen eenheden van de grensbewaking (Border Patrol) en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Department of Homeland Security) drie keer zo groot als die van de reguliere politie van Minneapolis en St. Paul.

Terwijl de federale strijdkrachten met geweld en terreur te werk gingen, reageerde de buurtgemeenschap met uiterst intelligent georganiseerde geweldloze verzetsacties. Wat zich in Minneapolis, St. Paul en elders in de VS vormde, was geen klassiek protest, maar het ontstaan van een sterk genetwerkte en democratisch georganiseerde zelfverdedigingsstructuur.

In de Twin Cities coördineren groepen als Defend 612 en ICE Watch het verzet tegen de ICE-razzia’s, met de nadruk op buurtpatrouilles en schoolbewaking. Volgens het Immigrant Defense Network zijn in 77 van de 87 counties in Minnesota bijna 30.000 mensen opgeleid tot waarnemers (Constitutional Observers) [1]. Zij observeren en documenteren de activiteiten van autoriteiten zoals ICE en letten op schendingen van de wet. Nog eens 6.000 geregistreerde vrijwilligers bieden ondersteuning in de vorm van voedseltransport, vervoer of vertaaldiensten. Daarnaast zijn meer dan honderd non-profitorganisaties en vakbonden betrokken bij het netwerk van buurtverzet.

Netwerken versus hiërarchieën: een beweging met veel leiders

In Minneapolis botsen twee fundamenteel verschillende organisatievormen op elkaar: de hiërarchie van de staatsmacht en het basisdemocratisch georganiseerde verzet van de buurten. Terwijl de immigratiedienst ICE vertrouwt op strakke commandostructuren, functioneert de lokale gemeenschap van buurten als een gedecentraliseerd en uiterst flexibel netwerk van wederzijdse hulp. Het Rapid Response Network, dat hiervoor is opgericht, dient als een alarm- en actienetwerk dat binnen enkele minuten kan worden gemobiliseerd bij ICE-razzia’s. De belangrijkste functies zijn vroegtijdige observatie, snelle informatie-uitwisseling, coördinatie van de reacties ter plaatse en wederzijdse ondersteuning van de getroffenen. Door de horizontale structuur en het ontbreken van een centraal leiderschap is het buurtverzet moeilijk te identificeren voor de ICE-autoriteiten en daardoor vrijwel onverwoestbaar.

Hoewel de activisten van deze buurtverzetsbeweging hun verzet organiseren met herkenbaar libertaire methoden, komen er verschillende ideologische stromingen in samen: enerzijds religieus georiënteerde actoren uit de Sanctuary Movement, die handelen vanuit christelijke naastenliefde, anderzijds liberale democraten, die de ICE-razzia’s afwijzen als in strijd met de mensenrechten en de grondwet, en abolitionistische groeperingen, die onder het motto “Abolish ICE” aansluiten bij radicale tradities van zwart verzet. Natuurlijk zijn er ook anarchisten en andere linkse activisten in de beweging te vinden, maar zij maken gewoon deel uit van de beweging, zonder bijzonder grote invloed. Als er al iets te zien is in de verzetsbeweging van de Twin Cities, dan is het een extramuraal anarchisme [2] , waarmee de Spaanse sociaalpsycholoog en anarchismetheoreticus Tomás Ibáñez een moderne verschijningsvorm van het anarchisme bedoelt, die buiten de institutionele en ideologische grenzen van het klassieke anarchisme werkzaam is, met name in het dagelijks gebruik van anarchistische principes en methoden in maatschappelijke contexten.

De anarchistische auteur Margaret Killjoy beschrijft de libertair-democratische principes van dit buurtverzet als volgt:

“Deze beweging is niet leiderloos, maar heeft vele leiders. Het volstaat niet om een paar specifieke mensen te arresteren om haar te stoppen. Omdat ze uit zoveel onderling verbonden netwerken bestaat, zou het zelfs dan geen zin hebben als een kwaadwillende actor erin zou slagen een enkel onderdeel van het netwerk te verstoren (…). Omdat het netwerk democratisch is – niet in de zin van stemmingen, maar in de zin van leiding door de mensen die er deel van uitmaken, en niet door een avant-garde van leiders – worden ideeën alleen uitgevoerd als ze algemeen aanvaarding vinden.”[1] [3]

Beslissingen worden genomen waar ze nodig zijn: in woonblokken, bij bushaltes of in achtertuinen. Het zijn de betrokkenen zelf, familieleden, buren, vrienden en collega’s die het verzet organiseren . Het gaat daarbij niet om symbolische overtredingen van de regels, maar om het trekken van een rode lijn tegenover het terrorisme van de overheidsinstanties en het verdedigen van de grondwettelijke rechten tegen de toenemende uitholling ervan. Juist door zijn horizontale structuur is het verzet van de buurtbewoners moeilijk aan te vallen. Er is geen hoofdkwartier dat kan worden vernietigd en geen leiding die kan worden “onthoofd”.

De organisatie van het verzet in de buurt

In 2025 en 2026 is in de Twin Cities met het Rapid Response Network een uiterst robuust sociaal verdedigingssysteem ontstaan. De operationele ruggengraat van de buurtverdediging is gebaseerd op systematische tegenbewaking (counter-surveillance). Vrijwilligers voeren voet- en voertuigpatrouilles uit om ICE-activiteiten in realtime te registreren en ervoor te waarschuwen.

Centraal in de tegenbewaking van ICE-activiteiten staat de “Whipple Watch” bij het Whipple Federal Building in Fort Snelling, het regionale hoofdkwartier van ICE. Aangezien het terrein slechts twee uitgangen heeft, worden alle voertuigbewegingen 24 uur per dag in de gaten gehouden. De kentekens van de voertuigen die het terrein verlaten, worden live vergeleken met een database die onderscheid maakt tussen ICE-voertuigen, verdachte gevallen en geverifieerde niet-ICE-voertuigen. Als een ICE-konvooi het terrein verlaat, wordt de route ervan via een relaissysteem sectoroverschrijdend door het stadsgebied gevolgd.

Oorspronkelijk gebruikten de lokale verzetsgroepen open apps zoals ICEBlock of Notificia voor hun communicatie en om te waarschuwen voor ICE-razzia’s. Omdat deze apps echter steeds meer als een veiligheidsrisico werden beschouwd omdat ze gevoelige locatiegegevens prijsgaven en onderworpen waren aan overheidstoezicht, gebruiken de lokale verzetsgroepen voor hun realtime communicatie nu voornamelijk de messenger-app Signal, die vanwege zijn encryptie moeilijk te doorbreken is voor overheidstoezicht.

Het stedelijk gebied van de Twin Cities is, met name in de wijken die het zwaarst getroffen zijn door ICE-razzia’s, onderverdeeld in kleine sectoren, zodat de waarschuwingen van de ICE-waarnemers iedereen bereiken die dichtbij genoeg is om binnen enkele minuten te reageren. Roterende ploegen van dispatchers beheren de binnenkomende Signal-oproepen en geven informatie door tussen verschillende buurtzones, zodat patrouilles de achtervolging van ICE-voertuigen kunnen “doorgeven” aan aangrenzende buurten. Spraakrelais vertalen ICE-alarmen van dispatchers naar het Spaans om ervoor te zorgen dat ook de Spaanstalige gemeenschappen worden gewaarschuwd. Door dagelijks nieuwe Signal-groepen aan te maken en weer te verwijderen, blijft het netwerk flexibel en bestand tegen surveillance en infiltratie. Dit creëert een vorm van “georganiseerde onvoorspelbaarheid”, waarbij veel individuen autonoom kunnen handelen zonder afhankelijk te zijn van orders van een centraal hoofdkwartier.

Als de waarnemers op straat een ICE-inzet signaleren, versnellen de schrille waarschuwingssignalen van hoogfrequente fluitjes de mobilisatie van de buurt. De fluitjes worden meestal zelf gemaakt door buurtbewoners die hun eigen 3D-printer gebruiken om tientallen van deze alarmfluitjes goedkoop te produceren, die vervolgens gratis worden uitgedeeld aan de waarnemers in de buurt.

Het effect van deze geweldloze tactieken, waarmee de bevolking van de twee zustersteden reageert op het staatsgeweld, is aanzienlijk. Zodra de ICE-agenten hun dienstvoertuigen hebben verlaten, worden ze binnen enkele minuten omsingeld door toegestroomde buurtbewoners. Privévoertuigen vormen blokkades, auto’s met gearresteerde buurtbewoners worden verhinderd verder te rijden.

Sociale de-escalatie door openbaarheid

Het verzet van de buurten maakt gebruik van de sociologische bevinding dat geweld alleen effect heeft wanneer het als legitiem of onzichtbaar wordt beschouwd. Het luide gefluit, de boze spreekkoren van buren die in hun pyjama’s en crocs de straat op rennen, de demonstratieve publieke afkeuring van de ICE-activiteiten hebben een ontwapenend effect. De ICE-agenten weten dat hun razzia’s geen sociale legitimiteit hebben, waardoor ze hun operaties vaak afbreken zodra ze beseffen dat ze in de minderheid zijn. Tegelijkertijd creëren zichtbare, numeriek superieure gemeenschappen een situatie van publieke controle, waarin escalatie voor de actoren riskanter wordt dan terugtrekken. Daar komt nog bij dat de verhoogde inzet van personeel die nodig is als gevolg van het verzet van de buurt, de overheidsoperaties vertraagt en inefficiënt maakt. Over het geheel genomen leidt het verzet van de buurt niet tot geweld, maar wordt dit effectief verminderd door sociale de-escalatie en gemeenschappelijke aanwezigheid.

In Minneapolis zijn vooral de “geluidsdemonstraties” (Noise Demonstrations) uitgegroeid tot een effectieve tactiek van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zodra een accommodatie van ICE-agenten wordt ontdekt, komen de omwonenden bijeen voor een demonstratie om met luchtdrukclaxons, trommels en kookpotten de ICE-agenten van hun slaap te beroven en een sfeer van permanente observatie te creëren. Aangezien deze protesten vaak plaatsvinden vlak voor de hotels waar de agenten zijn ondergebracht, ziet het hotelmanagement zich vaak genoodzaakt de contracten met de federale autoriteiten op te zeggen om de rust en de nachtrust van andere gasten te waarborgen. De psychologische druk die door de geluidsdemonstraties op de ICE-agenten wordt uitgeoefend, wordt vaak nog versterkt door lichtprojecties op de gevels van huizen.

Het verzet tegen ICE en het fascisme van Trump is overal in de Twin Cities zichtbaar. Winkels hangen bordjes aan hun deuren waarop ICE-agenten de toegang wordt ontzegd. Voor scholen houden helpers in veiligheidsvesten voorbijrijdende voertuigen in de gaten om ouders een gevoel van veiligheid te geven. Een seksshop dient als distributiepunt voor hulpgoederen, de sportbar “A Bar of Their Own” deelt gratis alarmfluitjes en informatiemateriaal van het Rapid Response Network uit, restaurants zoals “Picnic Linden Hills” of “Wrecktangle Pizzeria” organiseren maaltijden voor behoeftige gezinnen.

Economisch verzet en tegeneconomie

Naast directe interventie om de ICE-razzia’s te verhinderen, zet de bevolking van Minneapolis en St. Paul in op consequente economische weigering. Het verzet tegen het staatsterreur van de ICE wordt in de Twin -Cities gedragen door een brede alliantie van lokale vakbonden die werknemers uit centrale sectoren van het stadsleven vertegenwoordigen, waaronder schoonmakers, horeca- en hotelmedewerkers, leraren, werknemers in het openbaar vervoer, in de communicatie, studenten en universiteitsmedewerkers. Deze vakbonden moedigen hun leden actief aan om deel te nemen aan stakingen, demonstraties en solidariteitsacties om het economische leven van de stad gericht onder druk te zetten.

Op 23 januari 2026 namen tienduizenden demonstranten deel aan de “ICE Out of MN”-mars, terwijl meer dan 700 winkels in Minnesota uit solidariteit gesloten bleven. Waar werknemers in restaurants en winkels van immigranten thuisblijven uit angst voor arrestaties, springen gasten en buren bij om de bedrijfsvoering provisorisch in stand te houden en ze als schuilplaatsen te beveiligen. Parallel aan de protesten op straat ontstond een gedecentraliseerde tegeneconomie die onder de radar van de overheid opereert. Zo zijn er in wijken als Little Africa in St. Paul of Powderhorn Park in Minneapolis autonome bevoorradingsnetwerken ontstaan. Restaurants die officieel ‘gesloten wegens staking’ zijn, gebruiken hun keukens ’s nachts om duizenden maaltijden te bereiden voor het Rapid Response Network. De maaltijden worden verdeeld door gedecentraliseerde collectieven met bakfietsen, die onopgemerkt door de zijstraten van de stad rijden, weg van de logge ICE-konvooien. Leraren hebben schoolkelders omgebouwd tot voedselopslagplaatsen en organiseren begeleidingsgroepen voor het schoolbezoek van de kinderen, zodat hun ouders, die worden bedreigd door ICE-razzia’s, hun huizen niet hoeven te verlaten.

Sinds de regering-Trump op 20 januari 2025 afstapte van het beleid van “beschermde gebieden”, gelden ziekenhuizen, scholen, kerken en sociale instellingen niet langer als veilige zones. Daarom mijden kwetsbare personen uit angst voor arrestatie inmiddels de openbare ruimte en leven ze in feite in lockdown. Belangrijke maatschappelijke functies zijn verplaatst van de openbare ruimte naar de ondergrondse, waar ze worden overgenomen door actoren uit het maatschappelijk middenveld die het dagelijks leven van de betrokkenen draaiende houden. Zo bieden artsen of kappers hun behandelingen aan in privéruimtes en worden voertuigen die belangrijk zijn voor de vlucht of deelname aan het verzet (bijvoorbeeld als ICE-waarnemer) gerepareerd in privégarages en achtertuinen. Andere vrijwilligers organiseren vervoer, bezoeken aan de dierenarts en algemene sociale zorg voor bevolkingsgroepen die worden bedreigd door ICE-razzia’s, wat vroeger door openbare instellingen werd gedaan.

Het maatschappelijk verzet groeit in het hele land.

Het maatschappelijk verzet tegen het fascistische terrorisme van het Trump-regime, zoals dat op indrukwekkende wijze tot uiting komt in Minneapolis en St. Paul, is inmiddels in het hele land te zien. Zo zijn er ook in andere grote steden zoals Seattle, Portland, Chicago, Boston, New York City, San Bernardino, Los Angeles, Atlanta en Miami buurtverzetsgroepen ontstaan die vergelijkbaar zijn met die in Minneapolis en St. Paul.

Het verzet van het maatschappelijk middenveld, zoals dat tot uiting komt in de Rapid Response Networks-beweging in de VS, markeert de overgang van symbolisch protest naar een levende antithese van staatsheerschappij. In haar praktijk van wederzijdse hulp en vrijwillige associatie weerspiegelt deze beweging de kernprincipes van het klassieke anarchisme, volgens welke sociale orde niet door dwang, maar door solidariteit wordt gedefinieerd. In plaats van te vertrouwen op starre commandostructuren, opereert deze beweging als een spontaan ontluikend horizontaal netwerk van onderling verbonden verzetsgroepen, dat vanwege zijn decentralisatie en autonome besluitvormingsprocessen feitelijk ongrijpbaar blijft voor het staatsapparaat.

Door het opzetten van een zelforganiserende tegeneconomie – van de doe-het-zelfproductie van alarmfluitjes met behulp van 3D-printers tot medische zorg in het ondergrondse – ontneemt men de staat de controle over de levensnoodzakelijke infrastructuur. In deze weerbarstige sfeer lijkt vrijheid niet langer een burgerlijk-democratisch recht dat door de staat kan worden gegarandeerd of ontnomen, maar iets dat door directe actie en collectieve zelfverdediging in het hier en nu praktisch wordt gecreëerd en verdedigd.

Dat het regime van Trump zich op 12 februari 2026 genoodzaakt zag om “Operatie Metro Surge” officieel voor beëindigd te verklaren en de terugtrekking van de federale strijdkrachten uit de Twin Cities te bevelen, maakt duidelijk hoe effectief het libertair georganiseerde verzet van de buurten in Minneapolis en St. Paul was en is. En het bewijst dat gemeenschappen in staat zijn om hun leven buiten de staatsstructuren om en in oppositie daartegen op eigen houtje te organiseren. In deze beweging tekenen zich de contouren af van een maatschappelijk ontwerp waarin de collectieve zorg voor elkaar een radicaal politiek wapen wordt tegen de autoritaire vorming van de samenleving – of zoals de anti-ICE-activisten van Minneapolis het treffend verwoorden: “Who keeps us safe? We keep us safe!”

Jochen Schmück [Nederlandse vertaling van de auteur. Het origineel verscheen in het Duits in Graswurzelrevolution nr. 587 (zie hier).]

Noten:

[1] Zie Nearly 30,000 Minnesotans trained as constitutional observers, in: MPRnews: Stay Curious. Stay Connected, 2 februari 2026, https://www.mprnews.org/story/2026/02/02/immigrant-defense-network-training-constitutional-observers.

2 Zie Tomás Ibáñez: Das Wunder der Einheit in der Vielfalt. Ein kurzer Überblick über den Anarchismus vor, während und nach Venedig ’84, in: espero (N.F.), nr. 11 (juli 2025), p. 11-20 [met name p. 18 e.v.], https://www.edition-espero.de/archiv/espero_NF_011_2025-07.pdf.

3 Margaret Killjoy: Our Neighbors in Minneapolis or: What I Saw While I Was There, in: Birds Before the Storm, 26 januari 2026,onli (vertaald uit het Engels door de auteur).

– Eerder verschenen bij Libertaire Orde

– Illustraties: RRN, Clifford Harper