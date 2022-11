Milo Yiannopoulos gaat presidentscampagne Kanye West leiden

Beroepsprovocateur Milo Yiannopoulos gaat de presidentscampagne van Kanye West leiden. Op Gab kwam Milo meteen als een speer uit de startblokken, met een antisemitische rant waar de honden geen brood van lusten:

Tot voor kort hield Milo er een allesbehalve christelijke levensstijl op na, maar inmiddels heeft het voormalige partybeest Het Licht gezien en publiekelijk afstand genomen van zijn woeste verleden.

Milo’s voornemen leidde onmiddellijk tot een burgeroorlog in MAGA-land. De zwaar gestoorde fascistische activiste Laura Loomer (the only fascist in history to be banned by CPAC) reageerde als door een wesp gestoken:

Loomer publiceerde ook meteen maar het bewijs voor haar boude stellingen:

Milo koketteerde vroeger ongeneerd met zijn eigen homoseksualiteit, maar om zijn verdienmodel niet in gevaar te brengen is hij tegenwoordig (op papier) een anti-LHBTI activist. Loomer heeft natuurlijk volledig gelijk dat ze daar geen woord van gelooft: Milo is een hypocriete zak die geïnteresseerd is in zijn eigen bankrekening en voor de rest niks. Als het even zo uitkomt is hij zelfs bereid mensen te chanteren:



Inmiddels is het ook feest op het Twitteraccount van Kanye. Blijkbaar heeft de gekke rapper Milo en Nick Fuentes (een beruchte nazi die ook deel uitmaakt van zijn campagneteam) toestemming gegeven gebruik te maken van zijn account. Dat leverde meteen al een hele reeks incidenten en haastig verwijderde tweets op:

Bij de vorige verkiezingen haalde Kanye zo’n 60.000 stemmen (op een totaal van 160 miljoen). Met dit campagneteam heeft hij alle kans dat record nog te verbreken.

Uitgelichte afbeelding: By Lucian Wintrich – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117763967