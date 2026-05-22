Geen enkel bewijs dat terroristen San Diego transgender waren

Op sociale media circuleren nog steeds berichten dat de twee mannen die afgelopen maandag bij een moskee in San Diego drie mensen doodschoten, transgenders zouden zijn. Het bericht wordt uiteraard gretig verspreid door radicaalrechtse accounts – ook Nederlandse – maar er klopt niks van.

Na de aanslag werd beweerd dat de politie van San Diego weigerde de identiteit van de daders weigerde te onthullen omdat ze trans zouden zijn.

Dit is een grove leugen: de politie identificeerde de daders al op 18 mei als Caleb Liam Vazquez en Cain Lee Clark.

Dat de daders trans zouden zijn is sowieso uiterst onwaarschijnlijk. In hun manifest lieten ze zich minachtend uit over transgenders: “For the trannies: you disgust me. You are nothing short of completely deranged and mentally ill, trying to force your illusion to become our reality. The degeneracy that the faggots indulge in are multiplied ten fold with you..”. Hoe duidelijk wil je het hebben?

