De Drie van de Excuses

Treurig – of juist niet? Drie burgemeesters hebben de laatste tijd hun excuses gemaakt: die van Loosdrecht (Wijde Meren) , de redelijk van tv bekende sjoemel-politicus (=VVD) Mark Verheijen. Verder zojuist ook Sharon Dijksma van Utrecht en in 2024 al Femke Halsema. Ik zal het later nog wel hebben over de Vijf van Ulm.

Tot mijn verrassing zag ik opeens de wat stuntelige waarnemend burgemeester van Wijdemeren Mark Verheijen zeggen, dat hij de voorlichting over de tijdelijk noodopvang van ruim 100 ‘jonge, mannelijke’ (oeioeioei!) asielzoekers-vluchtelingen verkeerd had aangepakt…

Een grote rust en vrede daalde toen over het gehele land en van enig gekraai van oproer, laat staan brand stichten in het middle-class dorp Loosdrecht is daarna nooit…

Ja doeioei! Even daarvoor begon het straattuig juist die brand bij het gemeentehuis en hield ook nog de brandweer tegen… Dus Verheijen meteen: ‘Sorry! Sorry! Wat nou sorry, Vh?

Check: hij is historicus, schreef boeken over VVD-leiders en de VS en werd als VVD-wethouder in Venlo betrapt op gesjoemel. Daardoor stapte hij in 2015 als Kamerlid dus maar op. En nu is het echte einde bereikt. Tot ziens! Terug naar de schrijftafel tot het eind van je carrière… Ja, ook als je 50 bent… Venlo! Help!

Sharon Dijksma dan.

Ik heb veel vertrouwen in haar, vooral door haar directe bestuursstijl. Zij zou premier moeten worden! Maar op 15 mei legde zij een krans bij een 4-meimonument op het Domplein op de dag van de nakba-herdenking. Maar voor die herdenking werden de 4-mei kransen achter het monument gedumpt.

Dat wist ze niet en ze leek het toen te accepteren. Maar ze had er oprechte spijt over, zo leek het. Foutje! Bedankt! Het Centraal Joods Overleg accepteerde de excuses. Kijk, Vh, zo moet het… Zie hier.

Bij onze ‘eigen’ 4-meiherdenking op de Bussumerhei heb ik zoals meestal ook de lopende ellende genoemd. In dit geval de genocide op de Palestijnen. Na afloop kwam er een Joodse vrouw gekwetst naar me toe – en helaas ben ik niet met haar in gesprek gegaan. Dat deed hoofdredacteur Pieter Klok overigens wel prima bij ‘ De Joodse Wereld’ op de EO-tv.

Tot mijn verrassing werd er na mijn toespraak op de hei geklapt – erg ongewoon op 4 mei. De huidige hoofdredacteur van verzetskrant Trouw was erbij en vond het ook mooi. Zie de tekst hier.

Dan Halsema.

Die werd nota bene kwaad toen ik haar twee jaar geleden na de herdenking van de Februaristaking vroeg hoe ze dacht Bosma weg te houden. Die mocht van haar meedoen. Zozo.

En dan haar excuses toen ze iets te vroeg en te snel beweerde dat er ‘pogroms’ op het tuig van voetbalclub Maccabi Tel Aviv plaatsvonden, die kwamen voor Ajax-Maccabi. Dat deed ze tijdens een persconferentie op vrijdagmiddag 8 november 2024, kreeg daarna bakken kritiek over zich heen en nam het op 17 november terug.

Tsja. Toch zie ik haar wel eens in de raad in de Stopera en dat doet ze weloverwogen en meestal goed. En toch te snel kwaad.