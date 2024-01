Miljoenen plastic korrels aangespoeld op Galicische kust

De anders zo groene kust van Galicië kleurde de voorbije weken wit doordat verschillende baaien overspoeld werden door miljoenen plastic pellets, kleine plastic balletjes. Bewoners en milieuorganisaties spreken over een ecologische ramp.

De getroffen gebieden zijn de Rías Baixas, de Ría de Muros-Noia en een zandstrand in Muxía. De eerste vervuiling werd waargenomen op 13 december op het strand van Espiñeirido. Sindsdien duiken er grote hoeveelheden pellets op in verschillende kustplaatsen in Galicië, zowel los als in een plastic verpakking.

Het is de lokale milieu-organisatie Noia Limpa, die instaat voor kustbescherming, die eind december alarm sloeg. Vrijwilligers en bewoners hebben al meer dan 50 zakken van elk 25 kilogram verzameld in de Rias Baixas, een kuststreek in het zuiden van Galicië. Intact gebleven zakken dragen de naam van een bedrijf dat in Polen is gevestigd en dat gespecialiseerd is in additieven voor kunststoffen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Dantor (talk) 20:55, 18 November 2013 (UTC) – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29710934