Militaire leider Hamas gedood in Gaza

Het Israëlische leger (IDF) heeft Raad Saad, een hoge militaire commandant van Hamas, gedood bij een luchtaanval in Gaza. Saad kwam samen met drie lijfwachten om het leven toen hij over de kustweg van Rashid reed.

Raed Saad, number two in Hamas, was assasinated in Gaza about an hour ago. Saad was the number two in Hamas, head of the production division, and therefore responsible for all the ceasefire violations. He survived two previous assassination attempts. pic.twitter.com/muBL75jJ0E — Amit Segal (@AmitSegal) December 13, 2025



Volgens het IDF was Saad betrokken bij de herbewapening van Hamas. Saad was één van de laatste nog in leven zijnde militaire leiders van Hamas. Hij overleefde de afgelopen jaren diverse pogingen van het IDF hem te elimineren.

Sa’ad maakte deel uit van de “inner circle” van Hamas-leiders die de aanslagen van 7 oktober planden, die leidden tot het uitbreken van de oorlog in Gaza. Aan het begin van de oorlog werd hij algemeen beschouwd als de nummer 4 in de militaire hiërarchie van Hamas, na Mohammed Deif, Marwan Issa en Yahya Sinwar. Hij werd de facto stafchef van Hamas nadat een groot deel van de leiding door Israël was gedood. Israëlische inlichtingenfunctionarissen beschouwden hem als de op één na hoogste militaire functionaris van Hamas. Hij speelde een grote rol bij de ontwikkeling van en aanpassing aan militaire strategieën en doctrines, zoals guerrillastrijd, en was ook verantwoordelijk voor het vervangen van gedode brigadecommandanten en het opleiden van hun vervangers. Hij stond dicht bij Hamas-militair leider Izz al-Din al-Haddad, die hij hielp bij het leiden van de dagelijkse militaire operaties. (Wikipedia)

