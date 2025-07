Militair machtsvertoon in Los Angeles

Zwaarbewapende federale agenten marcheerden gisteren door McArthur Park in Los Angeles. Ze droegen uniformen, maskers en helmen en marcheerden in rijen. Sommigen zaten te paard. Op foto’s en filmpjes op sociale media zijn ook militaire voertuigen te zien.

What is going on at McArthur Park in Los Angeles, CA? Looks like these militarized thugs are doing some kind of federal disappearing operation on street vendors in the park. This is out of control and is only going to get worse with the new ICE budget. #UnMaskICE pic.twitter.com/a2nQXnbIH8 — Brian Cardone 🏴‍☠️🇺🇦 (@cardon_brian) July 7, 2025



Een concreet doel lijkt dit militaristische machtsvertoon niet te hebben gehad, vermoedelijk moet het gezien worden als een intimidatiepoging. McArthur Park ligt in een wijk waar bovengemiddeld veel migranten wonen en migranten zijn hét favoriete haatobject van de Trump-fanclub.

In het buitenland boekt Trump wat successen, maar in de VS zelf gaat het bepaald niet naar wens. Trump’s Big Beautiful Bill is weinig populair en zijn idiote invoerheffingen doen de Amerikaanse economie geen goed. Er is Trump dus veel aan gelegen de aandacht van het publiek te verplaatsen naar een onderwerp waarover vrijwel de hele MAGA-aanhang het eens is: het deporteren van – al dan niet legale – migranten.

Al bij al natuurlijk doodeng: een Amerikaanse president die militairen (of gemilitariseerde politie) naar een stad stuurt, met als doel de inwoners en bestuurders van die stad te intimideren.

Zowel gouverneur Gary Newsom als burgemeester Karen Bass reageerden furieus. Bass: “What I saw in the park today looked like a city under siege, under armed occupation…It’s the way a city looks before a coup.”