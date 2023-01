Milieuactivist door politie vermoord bij bosbezetting in de VS

In Atlanta houden activisten al bijna een jaar een bosbezetting om de kap van een bos tegen te gaan. Het bos in de stad moet wijken voor een gigantisch trainingscentrum voor politie, bekend als Cop City en voor filmstudio’s. Onder andere de Israelische politie en ook de Nederlandse politie participeren in oefeningen met de politie van Atlanta.

Woensdagochtend werd een deel van de bosbezetting dus ontruimd door zwaarbewapende politie. Volgens de politie schoot een activist op de politie, waarbij een politieman zwaargewond raakte. Hierna opende de politie het vuur op de activist die hierbij vermoord werd. Activisten zeggen dat ze alleen een kort salvo van schoten hebben gehoord. De politie heeft vandaag ook aangegeven dat ze geen bodycambeelden hebben van het incident, wat veel vragen oproept.

De activist is Manuel Teran, ook bekend als Tortuguita, die zich als non-binair identificeerde. Zij waren in Georgia en Florida betrokken bij Food Not Bombs en diverse Mutual Aid projecten. Na de moord op Tortuguita ging de politie gewoon door met de ontruiming en werden nog 5 andere activisten opgepakt, die allemaal zijn aangeklaagd voor domestiek terrorisme.

De moord op Manuel Teran is een verdere escalatie van geweld van de staat tegen milieuactivisten. Na de ontruiming van Lutzerath afgelopen en de verdere intimidatie van milieuactivisten in Nederland deze week is het duidelijk dat de politie alles zal doen om het huidige desastreuze status quo te behouden. Dit is dan ook een oproep voor solidariteit met Manuel Teran en de gearresteerde activisten in Atlanta. Stop Cop City!

Voor meer informatie en een statement van vrienden van Tortuguita (in het Engels):

https://unicornriot.ninja/2023/protester-shot-and-killed-by-officers-dur…

https://atlantapresscollective.com/2023/01/19/statement-about-the-death-…

https://atlsolidarity.org/

– Overgenomen van Indymedia

– UItgelichte afbeelding: By Crowina – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121264049