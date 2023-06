Soms duikt er een nummer op dat ik lang heb gezocht op YT, en dan staat het er alsof het er altijd geweest is. Dit geheimzinnige nummer Milho verde (Groene maïs) van multi-instrumentalist Júlio Pereira, met tot slot het koor van vrouwen van een volksbibliotheek, lijkt in niets op het gelijknamige traditionele lied.

Ik heb er een tijd een nachtprogramma mee afgesloten op de radio, en nu is het hier.



1983

– Uitgelichte afbeelding: Por António Gamito – Obra do próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39460642