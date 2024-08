Mikael voorlopig niet uitgezet

De 11-jarige Mikael mag niet uitgezet worden. Zijn advocaat heeft via de vader een nieuwe verblijfsaanvraag ingediend bij de IND, waarmee de uitzetting voorlopig van de baan is.

Mikael en zijn moeder hadden uiterlijk woensdag Nederland moeten verlaten. Er ontstond nogal wat opschudding over deze zaak, omdat Mikael geboren en getogen is in Nederland. Hij heeft geen banden met Armenië.

De ouders van Mikael kwamen in 2010 naar Nederland. In 2018 gingen ze uit elkaar, waarna Mikael’s vader een relatie kreeg met een Nederlandse vrouw. Omdat zijn kinderen met die vrouw wél de Nederlandse nationaliteit hebben heeft hij een permanente verblijfsvergunning gekregen.

Mikael verbleef bij zijn moeder. Beiden verdwenen na hun vertrek uit het azc uit beeld van toezichthoudende instanties. De Raad van State (de hoogste bestuursrechter) oordeelde daarop dat Mikael en zijn moeder geen recht hebben op een verblijfsvergunning.

Mikael heeft inmiddels een nieuwe advocaat, die een gat in de wet ontdekte. De advocaat beroept zich op een uitspraak van het Europees Hof uit 2022 dat ook halfbroers en -zusjes van EU-burgers recht hebben op een verblijfsvergunning. Mikael’s vader en moeder hebben – ondanks hun scheiding – een goede verstandhouding en de vader draagt bij aan de verzorging van Mikael. Daarmee lijkt volgens juristen de kans groot dat Mikael én zijn moeder alsnog een permanente verblijfsvergunning krijgen.

Uiteraard is de PVV-aanhang op Twitter inmiddels volledig op tilt geslagen, maar om te voorkomen dat je over je nek gaat linken we daar dit keer niet naar.