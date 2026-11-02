Mijn regenboogdal

Dit was een opvallend Motownesque soulnummer dat op de kop af 59 jaar geleden de radio bereikte.



Everlasting love, Robert Knight

Ik had als soul-aficionado danig de pest in dat de witte Britse groep Love Affair de hit wegkaapte in Europa, en nogal flink ook.



Achtergrondzangeressen: Madeline Bell, Kiki Dee, Lesley Duncan en Kay Garner. Dat wist ik niet, en het maakt wel iets goed. En ofschoon het nogal aan elkaar gelijk klinkt, instrumentaal, zijn het toch twee verschillende opnamen, verneem ik nu – dus tegen mijn idee in.



My Rainbow Valley, Robert Knight. Een lp-track.

De Love Affair had hier zijn tweede grote hit mee:



En nu pas hoor ik dat Kiki Dee de verbindende vocalen levert. Men leert altijd nog bij.

– Uitgelichte afbeelding: By Spadex Syndicate, Inc., Milford, New Jersey, United States – Original publication: The Atlanta JournalImmediate source: https://www.newspapers.com/article/the-atlanta-journal/184091627/, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=81484345