Steve Ellis, zanger van de Love Affair, overleden. U kent hoogstwaarschijnlijk, als u al iets van hen kent, de opieuw ingezongen nummers van Robert Knight waar de niet-spelende band de hits mee haalde. Wat interessante nummers:



She smiled sweetly, mooi liedje van de Rolling Stones, de eerste single van de Love Affair



A day without love, blue eyed soul



Bringing on back the good tiemes. Londen, zo rustig?

En ja, ook hier een Motownesque orkest, maar dat komt het nummer uiteraard alleen ten goede

Steve Ellis ruste in vrede

– Uitgelichte afbeelding: By Eric Koch for Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ab3a5bde-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65552652