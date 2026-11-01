Steve Ellis

Arnold J. van der Kluft

Steve Ellis, zanger van de Love Affair, overleden. U kent hoogstwaarschijnlijk, als u al iets van hen kent, de opieuw ingezongen nummers van Robert Knight waar de niet-spelende band de hits mee haalde. Wat interessante nummers:


She smiled sweetly, mooi liedje van de Rolling Stones, de eerste single van de Love Affair


A day without love, blue eyed soul


Bringing on back the good tiemes. Londen, zo rustig?
En ja, ook hier een Motownesque orkest, maar dat komt het nummer uiteraard alleen ten goede

Steve Ellis ruste in vrede

– Uitgelichte afbeelding: By Eric Koch for Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ab3a5bde-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65552652

Arnold J. van der Kluft

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort
en menig bloem is onverhoopt verdord;
verhef u niet op jongzijn en op glans,
de knop valt af, eer zij geopend wordt.

(J.H. Leopold)