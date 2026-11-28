K.T. Tunstall als vocaliste bij de naar vermogen dezer dagen ontplatformde joodse band Oi Va Voi. Ladino is de Romaanse taal van Joden in Moors Spanje. De sprekers verhuisden na 1492 naar het Ottomaanse Rijk, bovenal naar Constantinopel. Op wat losse plaatsen in dat voormalige rijk wordt het nog gesproken, we kunnen Israël daar bij rekenen.
Yo m’enamori d’un aire
D’un aire d’una mujer
Una mujer muy hermoza
Linda de mi corazón
Yo m’enamori d’un aire
Linda de mi corazón
Yo m’enamori de noche
El lunar ya m’engaño
Si esto era de día
Yo no atava amor
Yo m’enamori de noche
Yo no atava amor
If I fall in love
Sun above me love
It won’t be by moonlight
Moonlight (repeat)
Si otra vez m’enamoro
D’un aire d’una mujer
D’una mujer muy hermoza
Linda de mi corazón
Si otra vez m’enamoro
Sea de día con sol
If I fall in love
Sun above me love
It won’t be by moonlight
Moonlight (repeat)
If I give to you
All I’m wanting to
It won’t be by moonlight
Moonlight (repeat)
Ladino song
– Uitgelichte afbeelding: By Claude.schneider – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/7907553