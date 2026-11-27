Retorische vraag. De taliban zijn moslims en dus per definitie object van het racisme van de lage verwachting. “Het is die lui d’r cultuur”.

Een nieuwe regel van de taliban wist in één klap de identiteit van duizenden vrouwen in Afghanistan uit. Vrouwen in het noorden van het land krijgen allemaal de naam ‘Bibi’. Ook op officiële documenten moeten ze die naam voortaan invullen. De naam kan verschillende betekenissen hebben, zoals ‘oma’ of ‘oude vrouw’.

n de regio Balkh, in het noorden van het land, is de maatregel inmiddels ingevoerd. Sinds de taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen in Afghanistan, worden vrouwen steeds meer rechten ontnomen, met ingrijpende gevolgen.