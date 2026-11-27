Volgens Israëlische media zou Mansour Abbas, de leider van de Arabisch-Israëlische partij Ra’am, nog dit weekend Hamas officieel bestempelen als “een terroristische organisatie”. Daarmee vervalt het laatste obstakel voor deelname van Ra’am aan een kabinet-Eisenkot.

De Times of Israel:

De verwachte verklaring komt op een moment dat Eisenkot zich haast om een coalitie te vormen, terwijl zijn ambtstermijn nog maar negen dagen duurt. Hij had de erkenning van Hamas als terreurgroep en de toezegging om deze te vernietigen als voorwaarde gesteld voor elke partij die zich bij zijn regering zou aansluiten. Abbas had herhaaldelijk gezegd dat hij wilde dat Ra’am deel zou uitmaken van de volgende coalitie. Hebreeuwse media meldden vrijdag dat Abbas naar verwachting in een interview op Kanaal 12 publiekelijk zal verklaren dat hij Hamas als terreurgroep erkent.

יו״ר רע״מ, מנסור עבאס, בהודעה לתקשורת: במוצאי שבת ישודר ריאיון שלי עם דנה ויס בחדשות 12, שבו אתייחס לסוגיית הגדרתו של חמאס. אני מבקש להתייחס אך ורק לדברים שאמרתי בריאיון, ולא לדברים אחרים המיוחסים לי https://t.co/29sab4r5EJ — מוחמד מג’אדלה محمد مجادلة (@mmagadli) November 27, 2026



In het kamp van Netanyahu wordt furieus gereageerd op het nieuws. Volgens minister van Defensie Katz is er geen enkel verschil tussen Ra’am en Hamas. Dat is natuurlijk onzin, maar het doet het goed bij het deel van de achterban voor wie de enige goede Arabier een dode Arabier is. Minister van Financiën Bezalel Smotrich leverde ook een weing zinvolle bijdrage aan de discussie door het begrip “taqiyya” maar weer eens van stal te halen: “Abbas wil toetreden tot de regering om Israël van binnenuit te vernietigen, en voor dat doel zal hij elke leugen vertellen die men van hem vraagt.”

Netanyahu is zélf blijkbaar ook nogal geschrokken van het nieuws. Volgens het geruchtencircuit is hij plotseling bereid véél water in de wijn te doen:

The Israeli prime minister is considering announcing that he is willing to serve as the second prime minister in a rotation agreement with Eisenkot in order to form a unity government. His message will be: “I am doing this for the security of Israel.” Up until now Netanyahu refused such an option. — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 27, 2026



Ra’am is ooit begonnen als een islamistische partij, maar heeft de laatste jaren afstand genomen van dat gedachtengoed. Abbas heeft gezegd dat de partij afstand zal nemen van het religieuze establishment en een meer seculiere richting in zal slaan.

Bron: Times of Israel

Uitgelichte afbeelding: Eisenkot – Door Elad Malka, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=170221018