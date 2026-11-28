Het risico op bliksems zal tegen het einde van de eeuw ongeveer verdubbelen in een opwarmend klimaat, blijkt uit Duits onderzoek. In sommige noordelijke gebieden kan de stijging nog veel groter zijn.

Wetenschappers waarschuwen al jaren voor meer extreem weer door de klimaatverandering. Maar meestal gaat het daarbij om bosbranden, overstromingen, droogte en stormen. De Universiteit van München waarschuwt dat we ook bliksem bij dat rijtje mogen voegen.

Bliksems ontstaan uit zowel hitte als koude. Wanneer de lucht bij het aardoppervlak opwarmt, stijgt die op, waardoor de koude atmosfeer erboven in beweging komt. Die turbulentie doet kleine ijskristallen tegen elkaar botsen en elektrische lading uitwisselen. Als de elektrische spanning groot genoeg wordt, ontstaat een bliksem.

In een opwarmende wereld is er meer convectie en dus turbulentie – maar zijn er ook minder ijskristallen. Om die discussie te beslechten, trainde het team een AI-systeem met bliksem- en klimaatwaarnemingen uit 2019. Dat pasten ze vervolgens toe op de klimaatomstandigheden in het eerste en laatste decennium van de vorige eeuw.

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