Microplastics ontdekt in insecten van een halve eeuw oud

Insecten in Nederlandse slootjes verzamelden al microplastics decennia voordat de term bedacht werd. Verder blijkt uit veldwerk van Naturalis-onderzoeker Auke-Florian Hiemstra dat dit gedrag tegenwoordig heel veel voorkomt. In sommige sloten zit in meer dan de helft van deze insectenkokertjes iets kunstmatigs.

Kokerjuffers leven als larven onder water in beken en riviertjes, en bouwen beschermende omhulsels die vroeger gemaakt werden van plantaardig materiaal of kleine steentjes. Nog maar een paar jaar geleden, in 2018, werden de eerste kokerjuffers gevonden die kleine plasticdeeltjes bevatten. Wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden ontdekten nu kokers uit de jaren 70 en 80, die lagen opgeslagen in de rijkscollectie, waar ook al microplastics in zat.

“Als wetenschapper ben ik ze dankbaar, want deze insecten verzamelden deeltjes waar mensen zich toen nog niet bewust van waren”, zegt promovendus Auke-Florian Hiemstra. “De term microplastics volgde meer dan 30 jaar later, waarna het bestuderen ervan in zoet water nog moest beginnen.”